Voyager est important pour beaucoup et il est parfois difficile de trouver un lieu adapter à une famille entière.

Pourtant, certains hôtels proposent, dans toute l’Europe, des destinations de choix pour les familles, qui ne pourront que passer un bon moment. Retour sur un Top 5 des hôtels pour les familles, en Europe.

Top 5, Le Sao Lourenço do Barrocal

Située en Alentejo au Portugal, cette ferme transformée en hôtel au fil des années propose des souvenirs mémorables pour toute la famille. Outre les décors incroyables, les balades à vélo dans les sentiers de vignes et autres pique-niques sur les prairies alentours, le lieu affiche de nombreux souvenirs d’époques. Les enfants peuvent également aider le chef à récupérer des légumes du jardin bio, avant de passer à table.

Le HUUS Gstaad, N°4

Hôtel situé en pleine montagne de Suisse, le HUUS Gstaad mêle, avec brio, le neuf et l’ancien. Si le lieu possède un charme à couper le souffle, la vue sur les montagnes, et plus particulièrement sur l’Eiger, est possible depuis les balcons de l’hôtel. Pour les enfants, il est possible de débuter la pratique du ski, ou d’aller nager dans la piscine. Entre deux passages au spa junior.

Top 3, l’Almyra Hôtel

Direction Chypre, pour y retrouver l’Almyra Hôtel. Ici, les parents pourront y trouver un club pour enfants ainsi qu’une crèche. Les bébés âgés d’un minimum de quatre mois y sont acceptés. Les parents, quant à eux, peuvent se diriger vers la piscine ; avec DJ le dimanche, club de sport et autre spa.

N°2, Costa Navarino

Direction la Grèce, pour y retrouver le complexe. Ici, hôtels de luxe, golf, spas et autres résidences privées sont à découvrir. Les enfants ont également de quoi faire, puisqu’il est possible d’y retrouver deux clubs et des enseignants locaux pour le divertissement.

Porto Zante, N°1

Du côté de Mykonos, le Porto Zante Villas & Spa propose notamment des villas de luxe et apparaît même dans les 25 meilleurs hôtels de famille dans le monde. Ici, les enfants ont droit à des chasses au trésor, des mini-cours de zumba, et des soirées smoothie-and-dance. Pour libérer les parents quelque temps, le Vasiliki Bekioti peut également garder les enfants.

