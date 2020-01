Breaking Bad : que sont devenus les acteurs de la série mythique ?

Pas moins de dix années se sont écoulées depuis le début de la série Breaking Bad.

Dix ans plus tard, la série télévisée jouit d’un succès certain et apparaît comme une série culte. Dès lors, il est bon de savoir ce que sont devenus les acteurs de cette série mythique.

Bryan Cranston ; que l’on connaissait dans le rôle du père de Malcolm auparavant, aura connu un immense succès grâce à son apparition dans le rôle de Walter White. Il jouera notamment le rôle de Dalton Trumbo en 2015. Et ce rôle lui offrira une nomination pour l’Oscar du meilleur acteur. Plus récemment, il a créé la série Sneaky Pete, et a fait la voix d’un chien, dans l’Île aux chiens. Dean Norris, de son côté, jouera le rôle de Big Jim Rennie dans la série Under the Dome, avant de jouer un colonel dans les saisons 10 et 11 de The Big Bang Theory. Bob Odenkirk ; qui campait le rôle de Saul Goodman, est le héros du spin-off de la série, Better Call Saul.

Aaron Paul, Jonathan Banks et Anna Gunn

Aaron Paul (Jesse Pinkman) est devenu le nouveau héros du film Need For Speed. Il jouera également le rôle principal dans The Path, pendant trois saisons. L’interprète de Mike Ehrmantraut ; Jonathan Banks, a repris son rôle dans le spin-off de la série. Et, à l’image de Bob Odenkirk, il prêtera sa voix à un personnage des Indestructibles 2. Enfin, Anna Gunn (Skyler White) connaîtra quelques apparitions TV, notamment dans Gracepoint. Elle apparaîtra aussi dans Clint Eastwood Sully et dans Tradeuse.

