Qu’est devenu l’enfant des chocolats Kinder ?

L’enfant, véritable emblème des chocolats de la marque Kinder, a maintenant bien grandi.

Difficile d’oublier l’enfant affiché sur les boites de Kinder, tant ses yeux et son sourire aux dents blanches marquaient les esprits. Si les barres n’ont pas vraiment changé, l’enfant, lui, aura bien grandi.

C’est à l’âge de dix ans que Günter Euringer remportera un grand casting lancé par Ferrero et gagnera la somme de 300 Mark. Soit environ 150 euros. Depuis, Günter écrira son autobiographie « l’enfant du chocolat » en 2005. Ce modèle devenu auteur y raconte notamment que la notoriété de l’époque ne lui aura pas permis de devenir millionnaire. Après une carrière dans la publicité qui fera de lui un cinéaste, Günter est devenu père de deux enfants, a passé la cinquantaine, et vit en Bavière. Son remplaçant sur les boites de Kinder en 2005, Josh Bateson, aura cependant mieux réussi. La vingtaine, ce dernier s’est reconverti en mannequin, et est très actif sur les réseaux sociaux.

Le remplaçant, Josh Bateson

Si ce dernier a finalement bien réussi sa reconversion ; l’époque Internet y aidant très fortement, le Parisien souligne la difficulté pour les enfants des clichés, d’obtenir une rente ou une carrière dans le milieu. Très justement, le Parisien évoque le garçon accusant son poisson rouge d’avoir fini sa mousse au chocolat. Celui-ci n’aura pas tiré partie de la notoriété acquise suite à la publicité. Quelques apparitions dans des séries télévisées et quelques passages sur des plateaux de télévision plus tard, le garçon ne fera plus parler de lui. Et il a plus de vingt ans.

Partager : Twitter

Facebook