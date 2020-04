Que deviennent les acteurs de Karaté Kid le film culte ?

Si le remake de Karaté Kid avec Jackie Chan a connu un certain succès, il ne faut pas oublier les acteurs du film d’origine.

Sorti en France en 1984 au cinéma, Karaté Kid s’est empressé de devenir une référence pour l’intégralité d’une génération. Si le film n’a pas changé, les acteurs, eux, ont changé ; retour sur les acteurs de Karaté Kid, 34 ans après.

Incarnant le rôle de Daniel LaRusso ; le Karaté Kid, Ralph Macchio avait 22 ans lors du tournage. Ce dernier n’était pas à un coup d’essai, puisqu’il avait tourné dans plusieurs films, tout en jouant aux côtés de Tom Cruise, Patrick Swayze et Matt Dillon. Star mondiale depuis son apparition dans Karate Kid, il jouera naturellement dans les deux suites, en 1986 et 1989. Ce dernier ne parviendra cependant pas à sortir des traits de son personnage de Daniel LaRusso. De son côté, Pat Morita sera certainement l’acteur ayant la plus grande carrière après Karaté Kid. Aussi bien à la télévision qu’au cinéma. Il succombera néanmoins d’une insuffisance rénale en 2005.

Elisabeth Shue et William Zabka

Dans les faits, l’apparition d’Elisabeth Shue dans Karate Kid n’était que sa deuxième expérience. Suite à cela, elle jouera notamment le rôle de Jennifer Parker dans Retour vers le Futur (la petite amie de Marty) et connaîtra un succès mondial. Après de nombreux films en 1990 / 2000, elle connaître un passage à vide ces dernières années. Enfin, William Zabka est, sans conteste, l’acteur qui aura le moins réussi après Karaté Kid. Dans le rôle de Johnny Lawrence, il se montrera moins convaincant qu’attendu. Il reprendra son rôle dans la série Cobra Kai, au même titre que Ralph Macchio.

