Les meilleures spécialités culinaires à découvrir en Algarve

L’Algarve ne cesse de surprendre, et propose des spécialités culinaires à ne pas manquer.

Ici, c’est bien la mer environnante qui fournit les principaux ingrédients des spécialités culinaires d’Algarve. En plus des poissons très frais, fruits et légumes sont à retrouver ; des fruits et légumes au goût inimitable, tant le soleil a enrichi ces derniers.

Découvrir des plats en Algarve, c’est obligatoirement commencer avec les fruits de mer, comme les palourdes, huîtres et pignons. Grillés ou à la poêle. Quelques spécialités culinaires à noter, le cassoulet de bulots, la semoule de maïs aux pignons, ou encore la panade aux fruits de mer. De plus, une spécialité culinaire à découvrir en Algarve se démarque, les palourdes à la cataplana. Plat traditionnel très apprécié, sa réussite provient de la cuisson dans un récipient en cuivre. D’héritage Arabe, ce dernier permet de conserver la saveur et l’arôme des aliments cuits à l’intérieur. Et pourquoi ne pas ajouter une pincée de sel provenant des salines de la région ? Sans oublier, qu’outre les restaurants, les festivals de fruits de mer se déroulant en été permettent également de découvrir toutes ces spécialités. Ici, l’on pensera notamment à Olhao et Faro.

Les spécialités culinaires par endroits

Bien d’autres plats sont à découvrir en Algarve, comme les chinchards marinés et autres sardines grillées. Ces derniers se mangent d’ailleurs un peu partout en Algarve, mais restent une référence à Portimao. Sur une tranche de pain ou avec une salade à base de tomates et d’origan, le succès est garanti. Il est aussi possible d’y trouver du thon de Tavira, soit en steak ou en morceaux marinés. Sans oublier le poulpe. À Santa Luzia, le poulpe se déguste sous diverses formes. Aussi bien mijoté dans du vin, que pané, grillé ou juste passé au four.

