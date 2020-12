Recette de salade automne hiver : que mettre dedans ?

Il n’y a pas qu’en été qu’il est possible de manger des salages ; bien au contraire même.

En effet, en automne par exemple, il y a beaucoup d’aliments capables de sublimer une salade ; châtaignes, champignons ou encore noisettes. Les potagers sont aussi très en forme, ce qui permet quelques changements intéressants.

Pour modifier quelques petites recettes de salades, pourquoi ne pas y ajouter des châtaignes ? Mélangés avec du chou rouge, des pommes, raisins, noix et un pincée de persil, cette salade ravira les palais. Tout comme la salade aux noisettes. Ici, il est question de sarrasin, butternut, figues, noisettes émincées et un peu d’aneth. Pour reprendre les noix de la première recette, il est également possible de faire une salade d’automne aux noix. Potimarron, châtaignes, chou blanc, betteraves, noisettes, poires et les fameuses noix. Pour une salade un peu plus gourmande qu’à l’accoutumer, il suffira d’y glisser de l’avocat, du quinoa, des noisettes, des pois chiches et des abricots secs.

Quels sont les autres aliments à mettre dans des salades d’automne et d’hiver ?

Autre solution très appréciée pour une salade d’automne ; de la mâche, de la pomme, du miel, des noix et de la chèvre. Ces périodes de l’année permettent bien des recettes différentes des salades classiques. Ainsi, quoi de mieux qu’une salade de lentilles, de butternut, de cheddar et d’amandes ? Pour aller encore plus loin, pourquoi ne pas mélanger de nombreux aliments différents ? Des lentilles vertes, du potimarron, du kiwi, du panais et des pommes pour commencer. Avant d’y ajouter oignons, noisettes, cèpes et œufs de caille. Ce mélange étonnant en ravira beaucoup !

En vidéo, des idées de recettes de salades spéciales automne hiver :

