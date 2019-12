Découverte d’Albufeira, la station la plus animée d’Algarve

En Algarve, il est un endroit qui est, sans conteste, l’une des stations balnéaires les plus animées et fréquentée, Albufeira.

Ici, l’animation y est incroyable et l’endroit doit sa renommée aux superbes plages qui entourent Albufeira. De plus, de nombreux bars et autres discothèques répondent présent pour les nombreux touristes.

Cependant, il ne fait nul doute que cette station mérite d’être bien plus connue. Comme d’autres lieux en Algarve, Albufeira a été fondée par les Arabes et conserve ses rues étroites et sinueuses. Ces dernières peuvent être découvertes grâce à de belles promenades. Aussi bien le jour que la nuit. Car oui, l’animation y est en continu. À noter également, certains chemins peuvent mener le visiteur jusqu’aux plages de Paria do Tunel et de Praia de Peneco. Ici, c’est une étendue de sable gigantesque, encadrée par la ville et ayant la forme d’un amphithéâtre tourné vers la mer, qu’il est possible de découvrir. Longer le front de mer permet aussi de belles découvertes, comme la grotte de Xorino. Dans ce lieu, les Maures y trouvèrent un refuge au XIIIe siècle, lors de la reconquête de la ville par les chrétiens.

Couleurs locales et informations utiles

Sur ces plages, des bateaux de pêcheurs se trouvent sur le sable après le travail quotidien. Tandis que dans les vieux quartiers, bars et restaurants sont innombrables. Les spécialités locales émerveilleront les visiteurs, comme la cataplana, qui est la spécialité de la région. Cette dernière permet la dégustation de fruits de mer ou poisson, grillés ou préparés dans un plat en cuivre, spécial. Informations utiles pour les visiteurs ; il est possible de laisser la voiture proche de la mairie puis de descendre des escaliers pour rejoindre les rues étroites. De son côté, l’animation nocturne qui fait la renommée du lieu se concentre dans le centre historique d’Albufeira, ainsi que dans la zone entre la Praia da Oura et Montechoro.

