Algarve : promenade à Tavira

Tavira, situé en Algarve, est un lieu gorgé de surprises et de décors enchanteurs ; les rues proches de la rivière Gilao en sont d’ailleurs témoins.

Outre ces rues, Tavira propose également la découverte de remparts du château, où la vue sur la ville est imprenable. Ici, un charme oriental ne cesse de se dégager ; et pour cause.

En effet, l’héritage des Arabes qui occupaient la région se veut bien présent. Les toits en ciseaux et les portes de lattes de bois entrecroisées le soulignent fortement. Ici, la ville est coupée par la rivière, et chaque côté possède ses lieux à ne pas manquer. L’une des zones les plus animées de Tavira, est le Jardim do Coreto. Ici, la vie est à son paroxysme et de nombreux spectacles et évènements sont à découvrir le soir. La tour du château de Tavira propose, de son côté, une vue incroyable sur l’intégralité de la ville. Tout en permettant une vue sur la mer. Toujours de ce côté de la ville, les monuments se bousculent. Musée municipal, Centre islamique, Église Sainte-Marie, ou encore Église Saint-Jacques.

Bon à savoir pour la promenade à Tavira

De l’autre côté de la rivière, il est possible d’y découvrir d’autres églises, comme cette chapelle Ermida de Sao Bras. Mais aussi l’un des temples les plus beaux d’Algarve, l’Igreja da Ordem Terceira do Carmo. Bien sûr, un petit train touristique est disponible ici, et fait le tour de la ville. Prendre part à ce tour permettra, notamment, de découvrir l’intégralité des lieux les plus importants de Tavira. En outre, il faut aussi savoir que l’accès à l’île de Tavira se voit assurer par des bateaux réguliers.

