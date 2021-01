5 idées de plats faciles à préparer pour le travail

De retour au travail, il peut être compliqué de savoir quoi manger entre midi et deux.

Il existe pourtant des recettes faciles à mettre en place, et qu’il est possible de préparer à l’avance, pour pouvoir se régaler au travail. Retour donc, sur 5 idées de plats faciles à préparer.

Une quiche sans pâte

Dans les faits, la quiche sans la pâte est plutôt facile à préparer. De plus, cela change des quiches traditionnelles, et parvient à se montrer savoureuse pour la pause repas au travail. Ici, il sera question de casser les œufs entiers dans un mixeur, puis d’y ajouter lait, farine et gruyère avant mixage. S’en suit le jambon en petits dés avant la cuisson.

Terrine de ratatouille

En plus d’être facile à préparer, la terrine de ratatouille est à manger froide. Savoureuse, cette même ratatouille fera des envieux au travail. En plus d’être très bonne pour la santé. Tomates, courgettes, poivrons rouges, poivrons verts, aubergines et oignons au programme.

Sauté de dinde et artichauts

Que les amateurs de volaille se rassurent, ce sauté de dinde n’est pas vraiment compliqué à faire. Au contraire même. Ici, et outre la dinde, il sera question d’y ajouter des cœurs d’artichaut, mais également des haricots et des fèves.

Le blanc de poulet pané

Repas très rapide et gourmand, le blanc de poulet pané fera bien des envieux. D’autant que cela est apprécié par les petits, comme les grands.

Risotto aux asperges

Là encore, place à une idée de plat facile à préparer pour le travail, le risotto aux asperges. En plus d’être très bon, c’est un plat très équilibré.

