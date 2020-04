Comment sont sélectionnés les candidats du Meilleur Pâtissier ?

À chaque nouvelle saison de l’émission le Meilleur Pâtissier, il est possible de se demander comment les candidats sont sélectionnés.

En réalité, la production ne joue pas de hasard pour proposer un panel de candidats large et varié. Retour sur les moyens de sélection mis en place pour mettre les candidats à l’écran.

De retour sur les écrans depuis le 12 septembre dernier, Le Meilleur Pâtissier est un franc succès. Comme l’an passé, Julia Vignali est toujours présente depuis le remplacement de Faustine Bollaert. De plus, les immanquables Cyril Lignac et Mercotte sont toujours là pour égayer les épreuves. Si douze candidats sont présents au départ d’une saison, ils sont pourtant très nombreux à vouloir rejoindre le concours de pâtisserie. Mais pour y arriver, il faut passer une batterie de tests, qui relèvent du parcours du combattant. Comme l’aura révélé Le Figaro dans un papier sur le concours.

Une sélection compliquée pour les candidats

Il faut savoir que la production ne laisse clairement aucune part de hasard, bien au contraire. Dans un premier temps, le producteur Matthieu Jean-Toscani souligne qu’« On cherche des gens qui ne veulent pas forcément passer à la télévision. On fouille dans l’arborescence des réseaux sociaux et notamment sur Instagram. » S’en suite une enquête téléphonique pour évaluer les connaissances avant un premier tri. Les sélectionnés pourront rejoindre la production pour faire goûter leur gâteau signature, avant une création imposée. Là encore, la production ne gardera que quelques candidats. « On veut que l’émission soit assez représentative. On regarde le niveau, les qualités et les styles de pâtisserie de chacun. On cherche aussi les gens qui vont nous proposer quelque chose de nouveau. La difficulté est de se réinventer dans la récurrence de notre mécanique. » Enfin, et avant la sélection finale, il faut réussir à se démarquer lors d’un mini-concours dans une école hôtelière professionnelle. Entre les premiers tests des candidats et l’arrivée sous la tente, pas moins de six mois s’écoulent.

