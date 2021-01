C’est la meilleure compagnie aérienne du monde

Pour retrouver la meilleure compagnie aérienne du monde, il faut prendre la direction de la Corée du Sud.

En effet, la compagnie Korean Air a été honorée d’un titre fameux par Air Transport World, celui de la compagnie aérienne la plus performante du monde. Plusieurs facteurs expliquent ce bénéfice net de 850 millions de dollars en 2017.

L’envolée de la société qui fêtera bientôt ses 50 ans s’explique notamment par sa croissance qualitative. Mais aussi par une diversification des stratégies marketing, sans oublier l’introduction de nouveaux appareils de vols, à l’image du Boeing 787. John Jackson, le Managing Vice President zone Amériques, aura d’ailleurs souligné, que « Korean Air est le plus grand transporteur transpacifique, et nous formons désormais la plus grande alliance transpacifique grâce à la joint-venture avec Delta. Ce partenariat nous permettra d’ouvrir de nouveaux marchés comme Boston et Minneapolis/ St.Paul au printemps prochain. C’est une période passionnante pour notre compagnie aérienne ».

Une présence mondiale

Toujours par Air Transport World, Korean Air a été classé dans les 20 premières compagnies sur le plan des revenus d’exploitation. Mais également dans le Top 25 des compagnies, qui réalisent les meilleures marges opérationnelles. Mais aussi les meilleurs revenus par passagers, au kilomètre. Située à l’aéroport international d’Incheon à Séoul, la compagnie aérienne Korean Air a connu une forte affluence en 2016. En effet, pas moins de 26 millions de passagers ont pris un vol avec Korean Air. De plus, il faut souligner que Korean Air se veut présent sur l’intégralité des continents. La compagnie effectue donc un total de 460 liaisons quotidiennes, dans 123 destinations de 43 pays.

Partager : Twitter

Facebook