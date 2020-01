Par quoi remplacer la viande ? La réponse en 5 aliments

Depuis quelques années maintenant, il ne cesse d’y avoir polémique sur le traitement des animaux dans les abattoirs et des liens entre cancer et consommation de viande sont présents.

Dès lors, en France, l’engouement pour le végétarisme et véganisme est certain. Toutefois, il peut être compliqué de remplacer la viande, d’autant que cette dernière est remplie de protéines, de fer, de vitamine B12 et autres lipides ; retour sur 5 aliments capables de remplacer la viande.

La chlorelle

En France, les micro-algues sont encore peu connues, et surtout peu utilisées dans l’alimentation. Cependant, la chlorelle est une source incroyable de nutriments. Car oui, cette micro-algue se compose de 50 % de protéines, ce qui représente le double de la viande. De plus, la chlorelle est riche en oméga-3, et en vitamine B1, B6 et … B12.

Le seitan

Outre le tofu, c’est bien le seitan qui se démarque pour remplacer la viande. Cette pâte fabriquée à base de farine de blé contient 25 grammes de protéines sur 100 grammes. Soit autant que la viande. De plus, sa texture, sa couleur et son goût ressemblent beaucoup à la viande ; de quoi ne pas être dépaysé.

Le camembert

Pour lutter contre la carence de vitamine B12 ; une vitamine très importante pour que le corps puisse fabriquer des globules rouges, il est possible de se tourner vers le camembert. En effet, grâce à la fermentation, le camembert est un aliment parfait pour obtenir la vitamine si cruciale.

Les lentilles vertes

Ici, et grâce aux lentilles vertes, il sera possible de retrouver un bon apport de protéines et de fer. 24 grammes de protéines sur 100 grammes de lentilles vertes. De plus, les lentilles vertes permettent également de ne pas connaître de carences de fer, qui est également un minéral important pour le corps.

La spiruline

Grâce au fer, il est possible d’assurer le transport de l’oxygène dans le sang. Sans le fer, l’impression de fatigue est constante, en plus de la pâleur. Pour lutter contre ça, la spiruline est efficace et se veut parfaite pour remplacer la viande. En effet, la spiruline contient 29 mg de fer sur 100 grammes ! Le boudin noir, considéré comme étant le meilleur dans l’apport en fer, n’en contient pourtant que 23 mg en 100 grammes.

