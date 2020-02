Découvrir l’Ecosse avec ces 5 incontournables

Destination mystérieuse par excellence, l’Écosse recèle de nombreux secrets et autres légendes.

Si l’Écosse est surtout appréciée pour ses divers mythes ; comme le monstre du Loch Ness par exemple, le pays possède bien d’autres qualités. Retour sur les 5 incontournables de l’Écosse, qu’il faut absolument découvrir.

La ville d’Edimbourg

Edimbourg est la capitale de l’Écosse, une ville remplie d’histoire. Alors qu’un château surplombe la vieille ville, de nombreuses ruelles et passages secrets en font voir de toutes les couleurs. Du côté de New Town, c’est une architecture différente qu’il est possible de découvrir. Ici, de nombreux palais, musées, pubs, et édifices religieux sont à découvrir.

Le Loch Ness

Nous en parlions en introduction, le Loch Ness est clairement un incontournable de l’Écosse. La légende de Nessie est forte, mais le lac possède d’autres atouts. Lorsque la brume entoure le lac, l’ambiance se veut typique de la région. Et les rives du Loch Ness présentent forêts et pâturages, jusqu’aux côtés des ruines du château d’Urquhart, qui possède une vue imprenable sur le lac.

Glasgow, la plus grande ville d’Écosse

Cette dernière est aussi réputée pour être le centre culturel et festif de l’Écosse. La nuit, l’ambiance se veut incroyable, et laisse la place belle aux clubs, salles de concert, bars, et autres restaurants en vogue.

L’archipel des Orcades

Situé tout au nord du Pays, l’archipel des Orcades présente 70 îles, dont une vingtaine habitées. La nature est le maître-mot ici, et des paysages époustouflants sont à savourer. Des falaises escarpées jusqu’aux aurores boréales, en passant par des plages aux eaux turquoise. C’est également le meilleur endroit pour y voir baleines, dauphins et autres loutres.

Les routes du whisky

Qui dit Whisky, pense naturellement à l’Écosse. Dès lors, l’Écosse compte le plus grand nombre de distilleries. Dans le monde entier. Les routes du Whisky traversent pas moins de cinq grandes régions. De quoi y découvrir l’immense diversité d’arômes disponibles.

En vidéo, l’émission Echappées Belles sur l’Ecosse

Envie d’en savoir plus sur l’Ecosse ? Voici une vidéo de référence sur les incontournables à voir absolument lors d’un voyage en Ecosse. « Ecosse intense et mystérieuse », c’est le programme de cette émission d’Echappées Belles, à revoir en vidéo.

