Sel, mollusques, crustacés… Le plastique a envahi nos assiettes, alerte « Que choisir »

Le magazine Que Choisir lance une alerte inquiétante ; le plastique est de plus en plus présent dans la nourriture.

C’est grâce à une étude que l’alerte est tombée. Il y a donc une présence notable de plastique dans le sel, les mollusques et autres crustacés.

Même si les moules n’ont pas forcément un goût de plastique, elles en contiennent pourtant. En effet, du microplastiques peut y être trouvé. Sur 102 échantillons testés par les homologues de Que Choisir dans divers pays, pas moins de deux tiers se montraient contaminés. Ces particules de microplastiques sont inférieures à 5 millimètres, et proviennent d’objets en plastique trouvés dans les océans. Comme des bouteilles, mais également pneus, peintures et autres cosmétiques. Sur les échantillons testés, un fait inquiétant a été découvert. Il n’y a pas d’écarts notables de contamination entre les modes de production ; que ce soit la pêche, ou l’élevage. La pollution plastique est donc totale.

Les risques sur la santé

Des études ont démontré que les microplastiques avaient des effets néfastes. Ces derniers « perturbaient la croissance, la reproduction et le fonctionnement hormonal » des invertébrés marins. Sur la santé humaine, les données sont, en revanche, insuffisantes pour évaluer avec précision les risques ou dangers. Attention toutefois, puisque des concentrations de polluants et autres hydrocarbures peuvent s’accumuler dans les microplastiques. Le docteur Peter Hollman soulignait également que « Certaines études suggèrent que si on consomme des microplastiques dans des aliments, ces substances pourraient migrer dans les tissus ». De plus, il n’existe actuellement aucune loi qui vient interdire ou limiter la présence des microplastiques dans l’alimentation.

