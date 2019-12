Six Feet Under, série TV culte et mortelle

Six Feet Under, ou La famille au cimetière, est une des séries de référence du tournant des années 2000. Et la série est vraiment… mortelle. Méconnue du grand-public, voir ou revoir Six Feet Under permet de découvrir l’une des séries TV précurseurs de la grande vague. Retour sur la série Six Feet Under, devenue un classique de HBO.

Regarder Six Feet Under : à quoi vous attendre ?

Le scénario de Six Feet Under commence lorsque Nate Fisher revient à Los Angeles passer quelques jours dans sa famille. Ce jour-même, son père meurt dans un accident de voiture. Son testament révèle que Nate hérite de la moitié de l’entreprise familiale : une entreprise de pompes funèbres. Le ton de la série est donné, dans une famille Fisher au bord de la crise de nerfs. Sa mère a un amant. Son frère David est dépressif. Sa soeur cadette est une adolescente déboussolée. Finalement, Nate décide de rester et la famille se recompose dans les suites du deuil du père.

La série Six Feet Under est une chronique familiale, sur le ton de la comédie dramatique. Humour décalé, ambiance pince sans rire sont au programme. Il faut dire que le thème de chaque épisode est une déclinaison du décès et de la mort. La série TV a été l’une des premières à casser les codes des caricatures rassurantes mises à l’antenne depuis 1945. Elle s’éloigne tout autant des clichés guignolesques des séries de vampire version 1990 ou séries fantastiques d’épouvante. Dans Six Feet Under, attendez-vous à cotoyer la mort, la vraie, sans artifice, sans pudeur. Ici, chaque épisode est construit comme une bombe à retardement.

Mais il ne faut pas s’y tromper. Six Feet Under est une comédie, décalée. L’introduction de chaque épisode est l’occasion d’une nouvelle mort qui devient l’intrigue secondaire des 48 minutes de l’épisode. Toutes les formes sont déclinées comme autant d’occasions pour les frères Fisher et leur famille de se souder. Autre grande caractéristique de Six Feet Under : l’émotion. Au-delà de la réflexion et du sourire, la série propose aux téléspectateurs une palette complète d’émotions servie par une mise en scène digne d’un chef-d’oeuvre.

Les récompenses de Six Feet Under

Beaucoup comparent d’ailleurs la série de HBO aux classiques Les Soprano. Moins connue, Six Feet Under n’en est pas moins une référence, notamment pour sa capacité à générer tour à tour mélancolie, gaieté, esthétisme et fragilité.

C’est ainsi que 3 Golden Globes, 9 Emmy Awards ont été récoltés par Six Feet Under au fil des 5 saisons. Peter Krause et Michael C. Hall (devenu Dexter) sont tous les deux magistraux dans les rôles des frères Fisher, qui les ont révélés.

Six Feet Under en vidéo

Six Feet Under : l’indispensable pour voir la série

De 2001-2005, 5 saisons ont été tournées. Au total, 63 épisodes de 50 minutes sont disponibles pour voir Six Feet Under. La série a été créée par Alan Ball.

Dans les rôles principaux, on retrouve Peter Krause (Nathaniel « Nate » Samuel Fisher Jr), Michael C. Hall (David James Fisher), mais aussi une formidable Frances Conroy (dans le rôle de la mère, Ruth O’Connor-Fisher), Lauren Ambrose (Claire Simone Fisher), Rachel Griffiths (Brenda Chenowith), Jeremy Sisto (William « Billy » Chenowith), Freddy Rodríguez (Hector Federico « Rico » Díaz), Justina Machado (Vanessa Díaz), Mathew St Patrick (dans un étonnant Keith Dwayne Charles), Lili Taylor (Lisa Kimmel-Fisher), Richard Jenkins (Nathaniel Samuel Fisher Sr).

Au Etats-Unis, Six Feet Under a été diffusé sur HBO en 2001, et en France, la série a été diffusée pour la première fois la même année, sur Canal Jimmy.

