Que devient Maïté de La Cuisine des Mousquetaires ?

Les dernières années étaient plus que compliqué pour Maïté, qui fêtait, en juin dernier, ses 80 ans.

Avant de voir Cyril Lignac ou encore Philippe Etchebest sur les écrans d’aujourd’hui, la cuisine des années 1980 1990 mettait en avant Maïté. Et l’émission La Cuisine des Mousquetaires (1983-1998) sera portée par Maïté et Micheline Banzet pendant presque vingt ans.

Dans ces années-là, difficile de passer outre la médiatisation de Maïté, personnage incontournable. Dès lors, la cuisinière aura réussi à utiliser ce succès pour publier de nombreux livres de recettes. Absente de la télévision depuis quasiment vingt ans, Maïté se sera consacrée à son restaurant nommé simplement Chez Maïté. Trouvable à Rion-des-Landes, le restaurant Chez Maïté plaira à de nombreux clients au cours des années. D’autant que se rendre dans l’établissement permettait de goûter les recettes du personnage, comme le confit de canard. Cependant, un évènement viendra bousculer Maïté, et impactera son restaurant, et sa vie personnelle.

Un terrible décès dans la vie de Maïté

En 2013, Maïté perdra Serge, son fils, à la suite d’un cancer. Le magazine Ici Paris soulignait même que cette épreuve lui aura ôté le goût de vivre. Après cet évènement, Maïté décidera de délaisser son restaurant afin de se concentrer uniquement à sa famille. Son restaurant subira alors les frais de cette absence, et l’établissement sera placé en liquidation judiciaire en 2015, avant d’être fermé quelque temps plus tard. Actuellement, Maïté connaît quelques soucis de santé, mais sera devenue une mamie-gâteaux par excellence. Elle se consacre notamment à Perrine et Camille, ses petites-filles âgées respectivement, de 18 et 17 ans.

Partager : Twitter

Facebook