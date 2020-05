Koh Lanta : comment sont recrutés les candidats à l’aventure ?

Participer à l’émission de TF1 Koh-Lanta n’est pas réellement d’une grande simplicité, au contraire même.

Pour participer à Koh-Lanta, il faut passer par un processus de recrutement très long. En effet, les candidats doivent sortir haut la main de multiples étapes de sélection, avant de pouvoir rêver aux poteaux.

Les candidats de l’émission Koh-Lanta ne font que confirmer cela. L’émission est unique et beaucoup seraient prêts à y retourner. Néanmoins, il y a beaucoup de choses à prendre en compte avant d’espérer se retrouver sur l’île, à commencer par la difficulté de la survie. Encore avant cela, de nombreux tests sont passés par les candidats. Et ces mêmes tests servent à la production, pour savoir si oui ou non, un candidat aura l’étoffe d’un aventurier. Un peu à l’image de Mathilde, candidate de Koh-Lanta Cambodge, en 2017. Forte tête de l’émission, Mathilde n’était pas loin d’atteindre la finale. Cette dernière, lors d’une interview, aura néanmoins souligné la difficulté pour participer à l’aventure de Koh-Lanta et la façon dont se déroule le casting.

Les différentes étapes avant Koh-Lanta

Sur des questions réponses sur sa story Instagram, Mathilde dévoilait la longueur du processus de sélection. Ce dernier « est long et s’étend presque sur trois mois ». Lors de cette période, de nombreuses étapes sont à franchir, comme les « entretiens téléphoniques, castings vidéos, face à face avec un jury, tests psychologiques, physiques et médicaux ». Autant dire que participer à la mythique épreuve des poteaux est loin d’être un rêve accessible à tous. Les derniers candidats de Koh-Lanta en auront malheureusement fait l’expérience, puisque la nouvelle saison sur TF1 a été annulée. Pour rappel, un scandale d’agression sexuelle avait éclaté.

