Le Puy du Fou, le meilleur parc d’attractions de France

Ouvert pour la première fois en 1978, le parc d’attractions du Puy du Fou a réussi de belles prouesses.

Le lieu propose des spectacles vivants très intenses. Et le côté historique du parc est mis en avant avec brio.

Pour resserrer des liens, aussi bien amicaux que familiaux, rien de mieux qu’un passage dans un parc d’attractions. La détente et l’amusement sont les maîtres-mots des lieux. Néanmoins, difficile de faire un choix dans la liste, tant les parcs d’attractions sont nombreux en France. Chaque parc possède ses particularités. Pour les amateurs d’histoire, le parc d’attractions du Puy du Fou est cependant une valeur sûre. Le parc situé en Vendée aura en effet obtenu le titre de meilleur parc à thème mondial en 2012. Selon Tripadvisor, le Puy du Fou est le meilleur parc d’attractions situé en France, et le troisième sur le plan mondial.

Petite présentation du Puy du Fou

Dans les faits, le Puy du Fou est un parc à thème historique. Ici, toutes les attractions, restaurants, déguisements et boutiques se tournent donc vers l’histoire. Néanmoins, là où le Puy du Fou se démarque, c’est bien sur ses spectacles. Au Puy du Fou, il y a des spectacles sur scène aussi bien le jour que la nuit. Les cinéscénies. Dans les faits, il n’y a qu’au parc d’attractions du Puy du Fou qu’il est possible d’assister à un tel spectacle. Les comédiens bénévoles présents retracent toute l’histoire de la Vendée. Bâtit sur pas moins de 23 hectares, ce spectacle est l’âme du parc et aura attiré pas moins de 400 000 visiteurs au cours de l’année 2014.

Partager : Twitter

Facebook