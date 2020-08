Recette de la pâte feuilletée : simple et en moins de 10 minutes

Réaliser une pâte feuilletée en moins de dix minutes, c’est tout à fait possible !

Bien souvent, la pâte feuilletée était réservée aux personnes qui avaient le temps d’y consacrer une journée. Depuis l’émission Le Meilleur Pâtissier, les choses ont changé !

Nombreux étaient ceux qui avaient compris que les pâtissiers de l’émission possédaient un « truc » pour réaliser une pâte feuilletée expresse, en moins de dix minutes. Le comble, cette pâte est bonne et la recette provenait de Mercotte, qui est une valeur sûre. Beaucoup de blogeurs utilisent maintenant cette même recette, et c’est compréhensible. Concernant les ingrédients, il faudra se procurer 250 grammes de farine, 5 grammes de sel, 200 grammes de beurre froid et 12 centilitres d’eau froide également.

La recette en elle-même

Dans un premier temps, il sera question de mélanger la farine, le sel et le beurre au robot jusqu’à sabler le mélange. Attention, il doit rester des morceaux de beurre visibles. Sans arrêter le robot, il faut ensuite ajouter l’eau jusqu’à arrêter le robot lorsque la pâte commence à s’agglomérer et à se décoller. Il s’agira ensuite de rassembler la pâte à la main et former une boule, mais sans la travailler. Sur le plan de travail, il faut ensuite étaler la pâte en rectangle et la replier en 3 avant de tourner le pâton d’un quart. Sans attendre, il faut alors réitérer l’opération. Au bout du troisième tour, la pâte deviendra lisse et homogène. Cinq tours maximum sont possibles, notamment pour une pâte parfaite pour mille-feuilles et galette des rois par exemple. Une fois tout cela fait, c’est terminé ! La pâte est prête à être utilisée, mais aussi prête à être filmée pour une conservation au frais.

