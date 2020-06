Que sont devenus les enfants de la série TV Desperate Housewives ?

Série télévisée à succès, Desperate Housewives mettait également des enfants en avant.

S’il était possible de voir ces enfants à de nombreuses reprises dans la série TV, qu’en est-il aujourd’hui ? Les voit-on toujours à l’écran dans un rôle différent ?

Andrew Van de Kamp

L’acteur qui jouait le fils rebelle de Bree a bien changé aujourd’hui. En effet, Shawn Pyfrom a connu quelques soucis personnels, avant de se relancer grâce à la mode. Il habite aujourd’hui entre Los Angeles et Paris, et développe sa marque de vêtements.

Julie Mayer

L’actrice Andrea Bowen, qui jouait le rôle de la fille gentille de Susan, poursuit sa carrière de comédienne. Il est notamment possible de la retrouver à l’écran dans les films à l’eau de rose de l’après-midi. Une apparition de l’actrice dans un épisode de Scandal en 2013 est aussi à noter.

Preston et Porter Scavo

Charlie et Max Carver, qui jouaient respectivement le rôle de Preston et Porter Scavo, ont poursuit les apparitions télévisées. Il était notamment possible de les retrouver dans Teen Wolf entre 2013 et 2017, mais également dans The leftovers, au cours de l’année 2014.

Dylan Mayfair

La fille troublée de Katherine a connu une belle évolution. En effet, l’actrice Lindsy Fonseca a joué dans Kick-Ass 2 en 2013, mais pas seulement. Elle a connu un rôle d’action dans Nikita de 2013 à 2017, tout en jouant la fille de Ted Mosby dans How I Met Your Mother. De 2015 à 2016, elle apparaît également dans Marvel Agent Carter.

MJ Delfino

Enfin, MJ Delphino, le petit garçon de Susan et Mike a bien joué dans une autre série. L’acteur Mason Vale Cotton a prêté ses traits à l’enfant de Don Draper, héros de Mad Men.

