Les 3 meilleures compagnies low-cost en Europe

Le 17 juillet dernier, les World Airlines Awards ont été décernés, et un classement des meilleures compagnies aériennes low-cost a été fait.

Skytrax est l’agence internationale d’études et de recherches sur les compagnies aériennes. L’étude pour le classement des meilleures compagnies low-cost existe depuis 1999, et ne cesse de se parfaire.

Considérée comme la plus sérieuse au monde, cette étude est passée de 2,2 millions de clients sondés en 2000, à plus de 20 millions en avril 2018, pour réaliser le dernier classement en date. Des clients de plus de 100 nationalités ont participé à cette étude, et 335 compagnies aériennes ont été étudiées grâce à ce sondage. Afin d’éviter les doublons et autres irrecevabilités, les candidats étaient au cœur d’une présélection. 50 caractéristiques ont été évaluées par les clients sondés. Sur le plan Européen, trois compagnies aériennes low-cost parviennent à se démarquer, dont une compagnie Norvégienne.

Le classement des meilleures compagnies low-cost

En troisième position sur le plan Européen, c’est la compagnie Eurowings qui tire son épingle du jeu. Compagnie low-cost Allemande, cette dernière appartient à Lufthansa. En deuxième position, EasyJet. Fondée en 1995, la compagnie low-cost EasyJet est Britannique et deviendra, au 1er juillet 2015, la seconde compagnie Européenne en terme de passagers transportés. Enfin, la meilleure compagnie Européenne n’est autre que Norwegian, qui parviendra même à se classer en deuxième position sur le plan mondial, devant EasyJet et derrière l’indétrônable AirAsia, en première position depuis dix années consécutives maintenant. La compagnie Norvégienne a été élue meilleure compagnie aérienne long-courrier low-cost et meilleure compagnie aérienne low-cost dans toute l’Europe. De bons augures pour la suite.

