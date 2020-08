A quoi ressemble l’incroyable Hôtel Lutetia à Paris ?

Situé dans la capitale Française, l’Hôtel Lutetia rouvre ses portes après quatre ans de fermeture et 200 millions d’euros de travaux.

Le Lutetia ambitionne désormais de devenir le 11e palace Parisien, et de gros moyens ont été mis en œuvre. Situé sur la rive gauche, le Lutetia veut acquérir le titre de palace.

Jean-Luc Cousty, directeur général actuel de l’hôtel Lutetia souligne que le but est de créer un hôtel d’aujourd’hui, sans être tape-à-l’œil. Le Lutetia se trouve à l’angle de la rue de Sèvres et du boulevard Raspail, dans le 6e arrondissement de Paris. Qui est le plus cher de la capitale. Pour sa réouverture, toute la façade du bâtiment a été rénovée. Un bâtiment d’ailleurs classé dans les monuments historiques.

Le plaisir de découvrir le nouvel hôtel Lutetia

À l’intérieur de l’hôtel, tout a été reconstruit, à l’exception du rez-de-chaussée, entièrement remis à neuf. Les fresques du bar Joséphine, datant de 1910, ont été mises à jour et restaurées. Notamment après avoir été cachées sous sept couches de peinture, plâtre et autres enduits. Le nom du bar rend également hommage à Joséphine Baker, l’actrice. Avec son atmosphère jazz, le bar est une référence au quartier Saint-Germain-des-Près, situé tout proche de l’hôtel. Les visiteurs pourront également découvrir un troisième sous-sol récemment creusé. Piscine de 17 mètres, Spa de 700 mètres carrés et salle de sport de 100 mètres carrés s’y trouvent. Il faut compter 800 euros par nuit pour accéder à une chambre standard, et la baignoire de la salle de bain est taillée dans un bloc de marbre de 1,7 tonne. Enfin, le salon Saint-Germain voit une verrière habillée par l’artiste Fabrice Hyber.

La rénovation totale de l’hôtel Lutetia en vidéo

