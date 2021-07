Les vacances préférées des Allemands

Les Allemands aiment voyager, et notamment à l’étranger. Ils partent vers de multiples destinations, au moins une fois par an.

Si les Allemands aiment partir à l’étranger, il faut savoir que même l’hymne national du pays a été écrit hors du territoire habituel de l’Allemagne. En effet, l’hymne a été écrit sur les îles de Heligoland, situées au sud-est de la mer du Nord.

Dans les faits, au moins un Allemand sur quatre passera ses vacances à l’intérieur du pays, comme le souligne le Deutsche Welle, le service international de diffusion du pays. Parmi les destinations les plus prisées des Allemands dans le pays, il est possible d’y retrouver la Bavière et ses montagnes, ainsi que la ville de Berlin et les plages du pays.

Les destinations choisies hors du pays

Si un Allemand sur quatre aime découvrir plus en profondeur son pays, ceux restants connaissent une âme de voyageur. Ils n’hésitent d’ailleurs pas à effectuer, en moyenne, un voyage par an hors du territoire. L’hebdomadaire d’investigation Allemand, Der Spiegel, vient d’ailleurs confirmer cela. Dans la liste des destinations les plus appréciées par les Allemands, il est possible d’y retrouver la Pologne, la France, l’Espagne, mais également l’Italie ou encore la Turquie. Chaque année, les Allemands disposent de 20 jours de congés payés, mais profitent aussi des dix jours fériés annuels pour faire de petites vacances. Pour les Allemands, les vacances d’été au mois de juillet ou au mois août sont un rituel. Par ailleurs, les vacances des Allemands durent, en moyenne, treize jours.

