Nouveau numéro de l’émission Des Racines et des Ailes sur France 3 en vidéo à la télévision > Ce soir, l’émission Des Racines et des Ailes fait voyager les téléspectateurs, à la découverte des terroirs et autres vignobles. L’émission Des Racines et des Ailes sur les terroirs, les châteaux et les vignes est à voir en vidéo sur France 3, à partir de 21 heures ce mercredi 7 mars 2018.

En territoire Français, pas moins de quatre terroirs viticoles sont inscrits au patrimoine mondial, et à juste titre. La soirée débute donc à Épernay, dans le 51, où sont installées 35 maisons prestigieuses depuis plus d’un siècle. Du côté de Reims, Thierry Gasco ouvre les portes d’un réseau de caves phénoménal. Ce réseau est creusé dans les anciennes carrières de craie.

Des Racines et des Ailes sur les terroirs les châteaux et les vignes à voir en vidéo sur France 3 et en replay sur France TV

Plus loin, à Saint-Émilion ; situé dans le 33, Adrien David Beaulieu vient recréer une cuvée comme celle de ses ancêtres, en tout point identique. Dans le Pays de la Loire, à Gennes Val de Loire ; dans le 49, Sylvie Augereau tente, pour obtenir un produit naturel, une vinification en amphore. Enfin, en Bourgogne, Olivier Curt et Laurence Ruvilly ne cessent de protéger le patrimoine, ainsi que le paysage de la Côte-d’Or.

Sachez que l’émission Des Racines et des Ailes sur les terroirs, les châteaux et les vignes est à voir en vidéo sur France 3 à la télévision, dès 21 heures ce mercredi. L’émission inédite Des Racines et des Ailes est également à revoir en replay sur France TV sur Internet, plus tard dans la soirée.

Partager : Twitter

Facebook