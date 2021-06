Test de Dynasty Warriors 9 sur Xbox One et PS4 : Une liberté appréciable mais perfectible

Dynasty Warriors 9 > L’amateur de Musô est déjà prêt à rejoindre le champ de bataille. Comme très souvent maintenant, difficile de passer à côté d’un nouvel opus de Dynasty Warriors ; d’autant plus quand ce dernier veut offrir de belles nouveautés.

Plus de 30 opus au total en 2018, une licence qui existe depuis 1997, et pourtant. Au fil des années, jamais Dynasty Warriors aura bousculé son programme pour offrir une expérience différente. Comme à l’accoutumer, le joueur se voyait téléporter dans un champ de bataille ; parfois immense, certes, pour y accomplir divers objectifs. Si l’intensité de l’action primait, il fallait toutefois proposer autre chose, quelque chose de différent et qui surprendrait les joueurs habitués à la licence. Problème réglé. Les sorties des nouvelles consoles ; plus puissantes, permettent une nouvelle mode dans les jeux-vidéo, le monde ouvert. Et, finalement, l’histoire des Guerres des Trois Royaumes de Dynasty Warriors 9 n’y échappera pas. Tant mieux.

Mais là où Dynasty Warriors 9 parvient à séduire, il ne peut faire autrement que nous freiner dans notre engouement. Surtout lorsque l’on se plonge pour la première fois dans l’univers. Avec un monde ouvert, bien souvent, les graphismes sont revus à la baisse ; surtout lorsqu’il n’y a pas de temps de chargement lors des déplacements. Ici, seul le chargement du lancement de partie (et ceux des déplacements rapides), viendra ralentir votre progression. Mais cela a un prix. Graphiquement, Dynasty Warriors 9 peine à briller et affiche même des textures d’un autre âge. S’il sera largement possible d’apprécier les visages des généraux et certains effets de lumières, difficile d’être ébloui par les décors. Ternes, remplis de scintillements, et avec du pop de textures… L’aventure n’est pas à la fête. Et encore, cela est sans compter les décors au loin qui disparaissent et les très nombreux bugs d’affichage et de collisions. Vous aurez compris que les graphismes ne sont pas vraiment le point fort du titre. Petite parenthèse sur la synchronisation labiale, qui connaît également beaucoup de soucis.

Les doublages, en revanche, sont bien plus convaincants, comme la bande sonore dans son ensemble. Qui mélange les styles à la presque perfection. Bien sûr, cela n’est qu’un avis personnel. Mais un bon point pour Dynasty Warriors 9.

En terme de jouabilité, Dynasty Warriors 9 se montre dans son plus beau jour, et offre toujours quelque chose de simple à prendre en main. Comme à l’accoutumer, vous possédez vos attaques faibles et fortes, ainsi que votre attaque spéciale ; différente en fonction du général contrôlé. La nouveauté vient notamment du système de combo qui est revu, pour vous permettre d’étourdir, d’envoyer en l’air ou de plaquer au sol vos adversaires. Bien manié, ce système vous permet d’effectuer des combos incroyables, mais surtout jouissifs. L’on soulignera également la présence d’une garde ; mais surtout d’un contre, salvateur lorsqu’il est bien placé et rendant le tout un peu moins « bourrin ».

Test de Dynasty Warriors 9 sur Xbox One et PS4 Une liberté appréciable mais perfectible

Mais là où le joueur trouvera la nouveauté de taille, c’est bien lors de la progression. Le passage en monde ouvert permet beaucoup, et Dynasty Warriors 9 prend des airs d’action rpg. Si réaliser les quêtes principales est indispensable au déroulement de l’histoire, les quêtes secondaires liées à la quête principale permettent de modifier le cours des batailles actuelles, et celles à suivre. Notamment en baissant le niveau requis pour mener à bien la mission demandée. Le niveau, justement, peut être augmenté en réalisant diverses tâches que les habitants du royaume pourront vous donner. Élimination d’ennemis particuliers, collecte d’ingrédients, … . Ces dernières sont toutefois répétitives et manque de diversités à long terme. Vous pourrez vous consoler en partant à la pêche, ou même à la chasse. La chasse, justement, offrira des points de compétences intéressants, vous permettant de gravir les échelons et de récupérer diverses améliorations. Vous pourrez également partir à la recherche de planques, vous permettant d’avoir un point de repos quand vous le souhaitez. Décorations, envois de lettres, cadeaux et visites d’autres généraux au programme.

Pour en revenir sur le monde ouvert ; finalement la plus grande des nouveautés de ce Dynasty Warriors 9, il se veut gigantesque. La carte est énorme, certes, mais parfois bien vide. Bien souvent, ce monde ne sera composé que par d’innombrables forêts et autres plaines, mais, heureusement, il y a de nombreux villages et villes qui vous accueilleront. Ici, vous y trouverez marchands, forgerons, missions et autres défis. Rendant ainsi ce monde un peu moins vide que de prime abord. Bien sûr, vous pourrez toujours explorer la carte à votre guise, trouver des gisements de minerais utiles pour créer et améliorer, tout en dévoilant la carte en vous rendant sur les tours de guet, qui ne sont pas sans rappeler Assassin’s Creed. Si les déplacements d’un point A à un point B peuvent être très longs (surtout sans utiliser la fonction de voyage express), vous pourrez utiliser ; à dos de cheval, la fonction de course automatique. Cette dernière permettra surtout d’économiser le stick de votre manette ; et c’est tant mieux. Mais le joueur désireux de compléter un maximum y passera du temps.

Avec son système de niveau qui permet de faire évoluer diverses caractéristiques (force, défense, vitesse, vitalité, etc), plus de 80 généraux à déverrouiller pour découvrir un point de vue différent dans un chapitre donné, un système d’alchimie appréciable, et une histoire très longue à boucler, … . Vous aurez compris que vous passerez plusieurs week-ends dans cet univers, avec beaucoup d’heures de jeu pour compléter, ne serait-ce que la première campagne. Et c’est tant mieux. Si l’on parvient à accrocher en faisant abstraction des défauts, Dynasty Warriors 9 reste une bonne expérience.

Au final, Dynasty Warriors 9 s’est lancé à la conquête du monde ouvert avec les maladresses des néophytes. Si, graphiquement, Dynasty Warriors 9 peut se montrer parfois repoussant, le plaisir de jeu est bien présent, malgré quelques redondances dans la progression. Arriver à boucler le jeu de fond en comble demandera une grande implication, mais le jeu en vaut la chandelle. Certaines phases ; comme l’attaque d’une forteresse, peuvent valoir le détour.

Partager : Twitter

Facebook