L’émission Le plus grand cabaret du monde en vidéo à la télévision sur France 2 > Pour cette nouvelle soirée sur France 2, la chaîne propose une émission inédite du Plus grand cabaret, pour toujours plus de bonne humeur, et de rires. L’émission Le plus grand cabaret du monde est à voir en vidéo sur France 2, dès 21 heures ce samedi à la télévision.

Comme à l’accoutumer, Patrick Sébastien est passionné de grand spectacle et se retrouve en parfaite position lorsqu’il se doit d’être un maître de cérémonie. Ce soir, et pour ne pas déroger à la règle de l’ambiance du plus grand cabaret du monde, Patrick Sébastien reçoit Jean-Baptiste Maunier, Maëva Coucke, Patrick Poivre d’Arvor, Gautier Capuçon, Virginie Hocq, Gérard Holtz, Pierre-François Martin-Laval et Rachid Badouri.

Comment voir l’émission Le plus grand cabaret du monde en vidéo streaming sur France 2 et sur France TV en replay

Comme à chaque fois, Patrick Sébastien présente divers numéros ; aussi bien de l’illusionnisme et du cirque, qui sont interprétés par des artistes venus, pour l’occasion, du monde entier. Et ce nouveau programme se veut chargé, puisqu’il sera possible de retrouver Angels, Annette & Yannick, Vincent C, Kung Fu Boys, Urunov, Bernard Bilis, Rock & Roll, Hector is magic, Equivokee et Silver Stones. Sans oublier Kenny Thomas, Sirqus Alfon, SOS Junior, True Tricks, Katya & Nastya, Claude Criblez, mais également Dani Lary.

Si vous cherchez à savoir comment voir l’émission Le plus grand cabaret du monde, sachez que la retransmission s’effectue en vidéo streaming sur France 2 à la télévision, dès 21 heures ce samedi. Le nouveau numéro de l’émission sera aussi à voir sur France TV en replay sur Internet.

Partager : Twitter

Facebook