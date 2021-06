L’émission Top Chef et le nouvel épisode à voir sur M6 à la télévision > Pour l’occasion de cette nouvelle soirée de Top Chef, la compétition se poursuit de plus belle. Il est possible de voir le nouvel épisode de l’émission Top Chef en vidéo dès 21 heures, ce mercredi 28 février 2018.

Ce soir, les candidats du concours Top Chef vont devoir hausser la cadence pour réussir à conserver leur place dans l’émission. En effet, Stéphane Jégo ; chef de file de la bistronomie aimant éduquer les plus jeunes à la cuisine de terroir, va lancer un défi de taille aux candidats. Il sera question de réussir à séduire les enfants, avec des abats ! Il va falloir faire preuve de talents et d’astuces pour convaincre le palet de ce jury très spécial.

Le nouvel épisode de l’émission Top Chef à voir en vidéo sur M6 et 6Play en replay streaming

Les candidats qui ne parviennent pas à se qualifier sur cette première épreuve vont tenter de séduire Jessica Préalpato, Benoît Charvet et Julien Dugourd, qui sont trois grands noms de la pâtisserie. Il faudra, pour cela, réaliser un dessert au citron. Enfin, chaque chef de brigade va choisir parmi sa brigade, quel candidat rejoindra la dernière chance ; une épreuve redoutée puisque celle-ci éliminera définitivement l’un des candidats.

Le nouvel épisode de l’émission Top Chef est à voir en vidéo sur M6, à partir de 21 heures ce mercredi soir. L’émission sera aussi à revoir sur 6Play sur Internet, grâce au replay en streaming.

