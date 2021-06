Regarder le documentaire Muriel Robin et Chanee sur la terre des jaguars en vidéo et streaming sur France 3 et France TV

Muriel Robin et Chanee sur la terre des jaguars en vidéo à la télévision > Place, ce soir, à une nouvelle soirée de découvertes, grâce à un documentaire inédit avec Muriel Robin et Chanee. Vous pouvez regarder le documentaire Muriel Robin et Chanee sur la terre des jaguars en vidéo et streaming sur France 3, à partir de 21 heures ce lundi 26 février 2018.

C’est après le Congo et le Kénya, que Muriel Robin, l’humoriste, ainsi que son ami Chanee, le soigneur, prennent la direction du Brésil pour y rencontrer les jaguars, avec une mission simple ; réussir à servir de messager entre les défenseurs de la nature et le public. Dans ce documentaire, et afin d’approcher le plus grand prédateur d’Amérique du Sud, Muriel Robin et Chanee explorent l’immense Savane et les terres inondées du Pantanal, qui est le Far West Brésilien.

Tout au long de cette aventure, Muriel Robin et Chanee ne s’imaginent aucunement qu’ils sont déjà suivis par ce prédateur. S’en suivra un face-à-face inoubliable. Plus tard, dans un orphelinat, le duo d’amis va faire la découverte de mammifères carnivores. Dès lors, ils vont se prendre d’affection pour Luna, qui est une femelle de seulement huit mois.

Sachez que vous pouvez regarder le documentaire Muriel Robin et Chanee sur la terre des jaguars en vidéo sur France 3 à la télévision, dès 21 heures ce lundi soir. Le documentaire sur les jaguars sera également à voir ; ou revoir, en streaming sur Internet, en vous rendant sur le site de France TV.

