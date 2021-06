La nouvelle émission des Grosses Têtes à la télévision en vidéo > Soirée totalement inédite sur France 2 à la télévision, puisque Laurent Ruquier propose un nouveau numéro de son émission Les Grosses Têtes. Vous pouvez voir l’émission Les Grosses têtes en vidéo à la télévision sur la chaîne France 2, dès 21 heures ce samedi 24 février 2018.

Cela fait des années que Les Grosses Têtes égayent les soirées de millions de Français, et Laurent Ruquier aura réussi à reprendre le flambeau. Toujours dans la bonne humeur, une émission des Grosses Têtes permet de retrouver un net moment de détente, tout en étoffant sa culture générale. Pour l’occasion de cette nouvelle soirée, l’animateur est toujours entouré de sa bande d’habitués ; Michèle Bernier, Laurent Baffie, Chantal Ladesou, Philippe Manœuvre, Arielle Dombasle, Jean-Marie Bigard, Caroline Diament, Bernard Mabille, Jeanfi Janssens et Steevy Boulay.

Voir l’émission Les Grosses Têtes en vidéo et replay sur France TV et France 2

Au cours de la soirée, le téléspectateur pourra retrouver différents invités, comme Anne Roumanoff, Mathieu Madénian, Gérard Holtz, Marielle Goitschel et Julien Courbet ; de quoi rajouter quelques anecdotes personnelles bien senties. Impossible non plus d’oublier l’invité mystère, une personne que les téléspectateurs et les Grosses têtes présentent autour de la table devront découvrir l’identité.

Sachez qu’il vous est possible de voir l’émission Les Grosses têtes en vidéo sur France à la télévision, à partir de 21 heures ce samedi soir. L’émission inédite des Grosses têtes sera également à voir ou revoir sur Internet et sur le site de France TV, grâce au replay de l’émission qui y sera disponible.

Partager : Twitter

Facebook