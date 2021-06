La soirée Des racines et des ailes en vidéo à la télévision > Nouveau numéro de l’émission Des racines et des ailes ce soir, sur France 3. Pour l’occasion, l’émission offre un Passion Patrimoine inédit, qui se penche sur les villages de Bourgogne. L’émission Des racines et des ailes Passion Patrimoine en Bourgogne est à voir sur France 3 en vidéo, dès 21 heures ce mercredi 21 février 2018.

C’est pour l’occasion de ce Passion Patrimoine inédit sur la chaîne France 3, que l’émission prend la direction du massif du Morvan, situé entre la Nièvre, l’Yonne et la Saône-et-Loire. Belle occasion également, de partir à la rencontre de celles et ceux qui redonnent vie aux nombreux villages de la Bourgogne. Ainsi, Cédric Mignon et son épouse ont réussi à restaurer le château-fort de Meauce, qui est le plus ancien de tout le Nivernais.

Des Racines et des Ailes Passion Patrimoine en Bourgogne à voir et revoir sur France 3 et France TV

De son côté, Jocelyne Guérin est la maire de Luzy, un village qui compte 2 200 habitants. Cette dernière à notamment décidée d’attirer des personnes, motivées et dynamiques. Enfin, la famille Talbot vient tout juste d’acheter le hameau des Gaties, et voit son rêve se réaliser ; réussir à ouvrir des chambres d’hôte, dans ce qui était, autrefois, une métairie.

L’émission Des Racines et des Ailes Passion Patrimoine en Bourgogne est à voir en vidéo à la télévision sur la chaîne France 3, à partir de 21 heures ce mercredi soir. L’émission sera également à revoir sur le site de France TV, grâce au replay.

