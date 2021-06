Le documentaire Le monde de Jamy en vidéo sur Internet et à la télévision sur France 3. Ce soir, c’est une nouvelle soirée du documentaire Le monde de Jamy qui attend les téléspectateurs fans de la fabuleuse émission scientifique pour toute la famille. Au programme, ces animaux qui sont si proches de nous. Vous pouvez voir Le monde de Jamy en vidéo sur France 3 et sur Internet.

Pour l’occasion de ce nouveau numéro du documentaire Le monde de Jamy, Jamy et Myriam sont partis faire la rencontre de ces spécialistes, capables de décrypter le langage des animaux ; ces rencontres permettront aussi de découvrir quelle race de chiens est la plus intelligente, grâce à un test de QI réalisé avec quatre chiens de race différente. Plus tard, l’on pourra découvrir Enzo, un perroquet gris du Gabon, qui étonne les scientifiques. Pour le plaisir des petits et grands scientifiques.

Voir Le monde de Jamy sur ces animaux si proches de nous sur France 3 et France TV en vidéo replay

Tout au long de la soirée, l’occasion sera également bonne de découvrir de nombreux sujets différents, notamment sur les vidéos sur Internet qui font le buzz, sur l’explosion des chats chez les psys pour animaux, sur une étude de l’intelligence du cochon, ou encore sur le cacatoès. L’un de ces perroquets parvient à ouvrir un coffre-fort.

Sachez qu’il vous est possible de voir le documentaire Le monde de Jamy sur ces animaux si proches de nous à la télévision sur la chaîne France 3, et ce dès 21 heures ce lundi soir. L’émission documentaire sera également à regarder sur Internet en vidéo replay, en vous rendant sur le site de France TV.

Et voici le replay de l’émission Le monde de Jamy sur les animaux

