Émission phare de la chaîne France 2 ; ainsi que l’une des plus anciennes du poste, l’émission de divertissement Le plus grand cabaret du monde, se lance pour une nouvelle saison. Pour l’occasion, Patrick Sébastien revient alors pour une nouvelle année, avec toujours plus de magie, d’humour, et de performances incroyables et surprenantes.

Comment voir l’émission Le plus grand cabaret du monde sur France 2 et France TV en vidéo et replay streaming

Pour l’occasion de ce grand retour, c’est en compagnie du parrain de cette édition ; Gérard Jugnot, que Patrick Sébastien reçoit de nombreux invités, comme Lorie Pester, Jean-Luc Reichmann, Anny Duperey, Katrina Patchett, Dany Brillant, Michel Fugain, Natalie Dessay, Patrick Bosso, Cyril Féraud et Olivier Lejeune. sur la scène, la I Team propose un double trampoline sur mur, tandis qu’Andrew Basso présente sa Tortur Chair. L’on pourra également retrouver la troupe Bingo, qui se lance dans une contorsion, quand Roland Duss montre son otarie ménagère.

Si vous cherchez à savoir comment voir l’émission Le plus grand cabaret du monde, sachez que la retransmission s’effectue sur France 2 en vidéo, dès 21 heures ce samedi. L’émission de divertissement sera également à retrouver sur le site de France TV, en replay streaming.

