La nouvelle émission de TF1 Mentalistes dans la tête des stars en vidéo à la télévision > Pour l’occasion de cette nouvelle soirée, la chaîne TF1 lance un nouveau programme de mentalisme. L’occasion de vivre des expériences inoubliables. L’émission Mentalistes dans la tête des stars est à regarder en vidéo sur TF1, à partir de 21 heures ce vendredi 2 février 2018.

Pour l’occasion du lancement de cette nouvelle émission sur TF1, Arthur ; le présentateur qu’il n’est plus besoin de présenter, invite Viktor Vincent, l’un des plus grands mentalistes Français, afin de tenter des expériences hors du commun, le tout, en compagnie de comédiens et autres humoristes. Ces derniers sont alors soumis à des phénomènes plus qu’étonnants, comme la manipulation mentale, la lecture de pensée, et même la télépathie.

Regarder l’émission Mentalistes dans la tête des stars en vidéo et replay sur TF1 et MyTF1

Au cours de la soirée, l’on retrouve alors un Tomer Sisley, kidnappé par Viktor Vincent, qui se retrouve dans un lieu inconnu, les yeux bandés. Réunis dans un casino, Géraldine Nakache, Alex Lutz et Thomas Solivérès vont vite découvrir que le hasard n’est parfois qu’une illusion. De son côté, Guillaume de Tonquédec va vivre, sur les quais de Seine, une expérience de prédiction incroyable. Enfin, sachez que les téléspectateurs pourront aussi apprendre des tours, grâce aux techniques de mentalisme révélées par Fabien Olicard.

Il est possible de regarder l’émission Mentalistes dans la tête des stars en vidéo sur la chaîne TF1, dès 21 heures. L’émission sera ensuite à revoir ; ou à découvrir, sur Internet en replay, en vous rendant sur MyTF1.

