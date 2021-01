L’émission L’amour est dans le pré en vidéo à la télévision sur la chaîne M6 > Après la découverte des portraits des nouveaux agriculteurs de la future saison de l’Amour est dans le pré sur M6, les téléspectateurs pourront retrouver, ce soir, les agriculteurs de la précédente saison, et découvrir ce qu’ils sont devenus. Vous pouvez voir l’Amour est dans le pré sur M6 en vidéo, à partir de 21 heures ce lundi 29 janvier 2018.

Pour cette nouvelle soirée placée sous le signe de l’Amour est dans le pré, les téléspectateurs pourront redécouvrir les agriculteurs de la précédente saison (et de plus anciennes également), bien du temps après le bilan qui venait clôturer l’émission. Pour l’occasion, l’on pourra alors retrouver toutes celles et ceux qui auront fait vibrer la France, durant plusieurs mois et années. Ainsi, Thierry, un éleveur de chèvres laitières de l’Indre de la saison 9, vit un véritable rêve aux côtés de Véronique. De son côté, le trio inséparable de la saison 8, Jean-Noël, Fifi et Philippe, ont aussi répondu présent.

Voir L’amour est dans le pré sur M6 en vidéo : Replay Que sont-ils devenus sur 6Play en streaming

Damien ; de la saison 8, se confie sur ses divers projets, pendant que Marc, présent dans la saison 9, est désormais un jeune papa. Découverts lors de la saison 7, Pierre et Frédérique viennent également évoquer leurs projets, tandis que Paulo, l’éleveur de chevaux de la saison 11, a invité chez lui des camarades de promotion comme Monique et Bernard, pour un séjour Breton bien sympathique.

Sachez qu’il est possible de voir l’Amour est dans le pré sur M6 en vidéo, dès 21 heures ce 29 janvier. Le replay de la soirée Que sont-ils devenus est aussi à regarder sur 6Play en streaming sur Internet, dès que vous le souhaitez.

