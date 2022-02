Voir le nouvel épisode de l’émission Recherche appartement ou maison sur M6 en vidéo et en replay sur 6Play

L’émission Recherche appartement ou maison à la télévision sur M6 > Ce soir, l’émission Recherche appartement ou maison propose un numéro inédit aux téléspectateurs de la chaîne M6. Vous pouvez voir le nouvel épisode de l’émission Recherche appartement ou maison sur M6 en vidéo, à partir de 21 heures ce mardi 2 janvier 2018.

Le début de la soirée débute avec Arthur, un vingtenaire, qui a partagé une location avec des amis, pendant trois ans. Il fait appel à Stéphane Plazza, qui tente alors de lui dénicher un bien totalement atypique en Région Parisienne. Du côté de Lyon, et locataires dans le 1er arrondissement, Sylvie, directrice commerciale, et Didier, retraité, souhaitent investir. Malgré de nombreuses visites, ils n’ont rien trouvé ; Sandra Viricel vient les aider dans leurs démarches.

Du côté de Bordeaux, le nouvel expert ; Neil Narbonne, recherche une maison pour réussir à rapprocher Aurélie et Bertrand, qui vivent actuellement leur amour à distance depuis deux ans maintenant. Le couple n’a pas peur de se lancer dans des travaux et est donc plus ouvert d’esprit ; la perle rare est tout de même demandée.

