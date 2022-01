Le spectacle La folie Offenbach à la télévision en vidéo sur la chaîne France 3 > La nouvelle année 2018 débute en musique sur la chaîne France 3. Pour l’occasion, place à une soirée qui invite les téléspectateurs à chanter, danser et rire avec le roi de l’opéra comique, Offenbach. Vous pouvez regarder le spectacle La folie Offenbach en vidéo sur France 3, à partir de 21 heures ce 1er janvier.

Le programme de la soirée se veut charger en contenu, avec du cancan, des froufrous et de la musique, portée des voix somptueuses. L’on retrouve alors de jeunes chanteurs lyriques, qui sont accompagnés par l’Orchestre de l’opéra de Rouen, qui est sous la direction de Didier Benetti. De leur côté, les danseuses du Moulin Rouge entraînent les téléspectateurs dans un univers joyeux, celui d’Offenbach ; loufoque et coloré, et ce, depuis le mythique théâtre Parisien des Folies Bergères.

Regarder le spectacle La folie Offenbach en vidéo sur France 3 et sur France TV en replay streaming

Ce spectacle est mis en scène pour l’occasion, et permettra de découvrir des airs méconnus et des chansons incontournables et inoubliables. Sur la scène, l’on retrouve alors de nombreux chanteurs lyriques, comme Tatiana Probst, Amélie Robins, Mélanie Boisvert, Éléonore Pancrazi, Antoinette Dennefeld, Violette Polchi, Valentine Lemercier, Sébastien Droy, Pierre-Antoine Chaumien, Éric Huchet, Florian Laconi, Rémy Mathieu, Armando Noguera, Jean-Luc Ballestra, Ugo Rabec, Régis Mengus et Marc Barrard.

Il vous est possible de regarder le spectacle La folie Offenbach en vidéo sur France 3 à la télévision à partir de 21 heures ce lundi 1er janvier 2018, mais également sur le site de France TV en replay streaming sur Internet.

