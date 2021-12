L’émission documentaire Les routes de l’impossible au Népal, à voir en vidéo à la télévision sur France 5 > Pour sa nouvelle émission inédite, le documentaire Les routes de l’impossible prend la direction du Népal, pour y découvrir la voie de la sagesse. L’émission Les routes de l’impossible au Népal est à voir en vidéo sur France 5 ce 24 décembre, à partir de 20 heures 55.

C’est dans la région de Gorkha, bien loin des circuits touristiques, que les habitants luttent constamment contre la mousson. D’ailleurs, et pendant ces périodes, les villages de montagnes se retrouvent isolés durant de très longs mois. Dès lors, des convois de camions et des caravanes de mules tentent, péniblement, de venir ravitailler cette population qualifiée d’oublier. Du côté des chauffeurs de bus, ils sont peu nombreux à se battre pour accéder à ces villages isolés.

Les routes de l’impossible au Népal, la voie de la sagesse à voir en vidéo et replay sur France 5 et France TV

Cette immersion au Népal propose des images impressionnantes et des situations rocambolesques, qui ont été filmées au plus près des habitants. Le téléspectateur en profitera alors pour découvrir la culture, la croyance et le quotidien ; parfois difficile, de ces habitants. Au cours du reportage, l’on retrouve de fortes émotions, avec des séquences filmées incroyables.

L’émission Les routes de l’impossible au Népal, la voie de la sagesse est à voir en vidéo sur France 5 à la télévision, à partir de 20 heures 55 ce dimanche. L’inédit des routes de l’impossible est également à regarder sur Internet en replay, en vous rendant sur France TV.

Partager : Twitter

Facebook