Regarder l’élection de Miss France en direct sur TF1 et en vidéo replay sur MyTF1

Le couronnement et l’élection de Miss France 2018 à la télévision sur TF1 en direct > Place, ce soir, à une nouvelle élection de Miss France. Après l’édition 2017 de l’an passé, l’on connaîtra, après l’élection de Miss France 2017, qui représentera la France pour l’année à venir. Il est possible de regarder l’élection de Miss France 2018 en direct sur TF1, à partir de 21 heures ce samedi 16 décembre 2017.

C’est depuis le Mach 36 de Châteauroux, qu’Ed Sheeran donne le coup d’envoi de cette nouvelle élection de Miss France, qui est placée ; et déclinée, sous le signe de la fête grâce à divers tableaux tout au long de la soirée. Comme à l’accoutumer, les trente candidates se confient sur leur personnalité, leur parcours et leurs projets futurs. Ici, il s’agira de réussir à convaincre le jury, mais également les téléspectateurs. Car oui, ces derniers participent au vote.

Regarder l’élection de Miss France 2018 en direct sur TF1 et en vidéo replay sur MyTF1

Car oui, ce sont douze candidates, choisies par un jury de présélection avant la cérémonie, qui sont soumises au vote à 50 % du jury et 50 % des téléspectateurs. Le jury, cette année, est présidé par Iris Mittenaere ; Miss France et Miss Univers, et Jean-Paul Gaultier, le grand couturier. Les cinq finalistes défileront ensuite en robes de haute couture, et seront soumises à 100 % des votes des téléspectateurs. Reste désormais à savoir qui sera couronnée Miss France 2018, et viendra succéder à Alicia Aylies, Miss France 2017.

Sachez que vous pouvez regarder l’élection de Miss France 2018 en direct sur TF1 dès 21 heures ce 16 décembre, mais aussi en vidéo replay sur MyTF1, plus tard dans la soirée.

