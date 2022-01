Un nouvel épisode de l’émission Des Racines et des Ailes à la télévision sur France 3 en vidéo > Ce soir, l’émission Des Racines et des Ailes offre aux téléspectateurs, un nouveau numéro sur le thème de Passion Patrimoine. Au programme, une visite des routes des Hauts de France. L’émission Des Racines et des Ailes Passion Patrimoine sur les Hauts de France est à voir en vidéo sur France 3, dès 21 heures.

À l’occasion de ce nouveau numéro de l’émission Des Racines et Ailes Passion Patrimoine, la journaliste vient explorer les Hauts de France, depuis l’Oise où se dressent les châteaux de Chantilly et Pierrefonds, jusqu’à la baie de Somme et la Côte d’Opale. L’entame de l’émission se situe alors à Saint-Quentin, une ville détruite à 70% pendant la Première Guerre mondiale, et qui aura été reconstruite dans le style art déco, tout comme la gare de Lens.

Voir l’émission Des Racines et des Ailes Passion Patrimoine sur les Hauts de France en vidéo et replay sur France 3

Cette dernière a été reconstruite en forme de locomotive, quand la piscine de Bruay-la-Buissière, de son côté, a été bâtie dans le style paquebot. Zoom ensuite sur les terrils en pleine renaissance, puis sur le musée du Louvre-Lens, avant de passer par l’église Saint-Louis de Tourcoing, qui fût sauvée de la ruine par un compagnon couvreur. Enfin, direction l’église art déco de Hirson, restaurée et habitée par le pianiste Kit Amstrong.

Sachez qu’il est possible de voir l’émission Des Racines et des Ailes Passion Patrimoine sur les Hauts de France en vidéo sur France 3, à partir de 21 heures ce 6 décembre. L’émission est également à revoir en replay sur Internet.

