Voir l’émission Faut pas rêver à Cuba sur France 3 en vidéo et en replay sur Internet

L’émission Faut pas rêver à Cuba en vidéo sur France 3 à la TV > Ce soir, le téléspectateur pourra profiter d’un nouvel épisode inédit de l’émission Faut pas rêver. Pour l’occasion, direction Cuba. Vous pouvez l’émission Faut pas rêver à Cuba sur France 3 en vidéo, à partir de 21 heures ce lundi 27 novembre.

Pour débuter la semaine, les téléspectateurs prennent la direction de Cuba, pour un voyager inoubliable. État des Antilles ; au sud de la Floride, Cuba propose des rencontres exceptionnelles. Pour l’occasion, Philippe Gougler explore Cuba d’Est en Ouest, entre la Havane et Santiago. Lors du premier reportage de l’émission, l’on se retrouve un an après la mort de Fidel Castro. Désormais, Cuba est à la croisée des chemins et il aura suffi de trois mots prononcés par Barack Obama à propos de la fin de l’embargo Américain pour redonner de l’espoir à tout un peuple, bien que l’élection de Donald Trump aura refroidi les ardeurs.

Voir l’émission Faut pas rêver à Cuba sur France 3 en vidéo et en replay sur le site de France Télévisions

Rencontre avec Otmaro ; au chevet du patrimoine de la Havane, puis avec José, coiffeur à domicile, et Myaralis… Autant de personnes marquantes pour Philippe Gougler et le téléspectateur. De son côté, Eme, une étoile montante de la chanson Cubaine, nous fera découvrir une forêt tropicale en plein cœur de la Havane, où les gens viennent danser rumba et salsa. Cette dernière sera d’ailleurs inscrite au patrimoine de l’UNESCO en 2016.

Sachez qu’il est possible de voir l’émission Faut pas rêver à Cuba sur France 3 en vidéo dès 21 heures. Vous pouvez également regarder le reportage en replay sur le site de France Télévisions, sur Internet.

