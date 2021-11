L’émission Danse avec les Stars à voir sur TF1 à la télévision > Ce soir, place à une nouvelle semaine de compétition dans la célèbre émission Danse avec les Stars sur TF1. Alors que les semaines passent, la lutte s’annonce plus intense que jamais. Il est possible de voir Danse avec les Stars sur TF1 en direct live, à partir de 21 heures ce samedi 25 novembre.

Cela fait désormais presque deux mois que les célébrités de Danse avec les Stars s’affrontent pour tenter de remporter le trophée tant convoité, et, à l’entame de cette septième semaine de danse, le rythme et la compétition s’intensifient. Ce soir, les candidats qui sont encore en compétition vont redoubler d’efforts et vont proposer pas moins de deux chorégraphies. Dans la première, les candidats vont devoir utiliser une figure imposée par les juges, puis chaque duo se verra confronté à un autre couple, en dansant l’un après l’autre sur la même chanson.

Voir Danse avec les Stars sur TF1 en direct live : DALS en replay vidéo sur MyTF1

En fonction des prestations réalisées, les duos de danseurs obtiendront des notes du jury composé de Nicolas Archambault, Chris Marquez, Jean-Marc Généreux et Fauve Hautot. Ces derniers offriront d’ailleurs des points bonus aux vainqueurs de chaque duel. Enfin, comme tous les samedis, c’est au public de voter à la fin de la soirée pour sauver son duo préféré de l’élimination.

Sachez que vous pouvez voir Danse avec les Stars sur TF1 en direct live dès 21 heures ce samedi soir. Vous pouvez également regarder DALS en replay vidéo sur MyTF1 sur Internet, plus tard en soirée.

Partager : Twitter

Facebook