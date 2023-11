L’épisode de Koh-Lanta en vidéo à la TV > Ce soir, la compétition se poursuit aux Fidji, et l’aventure se fait de plus en plus compliquée, surtout pour les nombreuses stratégies employées jusque là. L’épisode 12 de l’émission Koh-Lanta Figji est à regarder en vidéo et replay sur TF1, à partir de 21 heures ce vendredi 24 novembre.

Depuis le lancement de cette nouvelle saison de Koh-Lanta, il était question d’un choc des cultures, puisque deux générations s’affrontaient. D’un côté, les jeunes, de l’autre, les anciens. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les stratégies étaient nombreuses pour sauver sa place, notamment depuis la réunification des deux camps. Alors que la réunification devait permettre aux deux équipes de n’en former plus qu’une, c’est bien le pacte des rouges, établi lors du début de l’aventure, qui offre des sueurs froides aux plus jeunes. Mais la rébellion se sera bien lancée.

L’épisode 12 de Koh-Lanta Fidji à regarder en vidéo et replay sur TF1 et MyTF1

Ce soir, l’épisode 12 de Koh-Lanta Fidji vient chambouler l’aventure au plus haut point. Une nouvelle élimination est à l’ordre du jour, et la stratégie des jeunes parviendra-t-elle encore à faire ses preuves ? Lors de l’épreuve de confort, il s’agira de disposer des dominos sur une planche, avant de faire basculer le dernier. L’objectif ? Réussir à faire tomber le dernier à l’endroit prévu. Enfin, pour l’épreuve d’immunité du jour, les candidats devront ; à la force de leurs bras et mains, empêcher une citerne d’eau de se renverser sur eux. Le vainqueur sera assuré de poursuivre l’aventure.

Sachez que l’épisode 12 de Koh-Lanta Fidji est à regarder en vidéo sur TF1 dès 21 heures ce 24 novembre, mais également en replay sur MyTF1 sur Internet.

