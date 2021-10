Un spectacle inédit pour les 40 ans du Puy du Fou sur M6 à la télévision > Ce soir, sur M6, les téléspectateurs pourront retrouver un spectacle totalement inédit pour les 40 ans du Puy du Fou, puisque les animateurs de la chaîne se joignent à la fête. Vous pouvez regarder les 40 ans du Puy du Fou les animateurs font le spectacle sur M6 en vidéo, à partir de 21 heures ce 25 octobre.

C’est pour célébrer les 40 ans du parc du Puy du Fou, le célèbre parc Vendéen, que les animateurs David Ginola, Philippe Etchebest, Ophélie Meunier, Julia Vignali et Jérôme Anthony viennent participer aux différents spectacles, tous inspirés librement de l’histoire de France. Encadrés par les comédiens, les dresseurs, et les nombreux professionnels du site ; comme Blandine, Thomas et Thierry, les stars de la chaîne M6 n’auront que 48 heures pour apprendre un numéro bien particulier ; gladiateur, cascadeur, mousquetaire, danseuse ou encore fauconnier.

Regarder les 40 ans du Puy du Fou les animateurs font le spectacle sur M6 et 6Play en vidéo

Car au Parc du Puy du Fou, le public ne doit jamais se rendre compte s’il y a, ou non, des débutants sur la scène ou dans l’arène. Cette soirée des 40 ans du Puy du Fou permet alors de découvrir les coulisses de l’univers ; un endroit nommé à deux reprises, meilleur parc du monde, tout en suivant les personnalités de la chaîne.

Sachez qu’il est possible de regarder les 40 ans du Puy du Fou les animateurs font le spectacle sur M6 à partir de 21 ce mercredi 25 octobre 2017. Le documentaire et les différents spectacles seront également à voir sur 6Play en vidéo, sur Internet.

