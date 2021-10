L’émission N’oubliez pas les paroles 100 % Tubes sur France 2 à la télévision > Place, ce soir, à une nouvelle soirée placée sous le signe du chant, avec un inédit de l’émission N’oubliez pas les paroles 100 % Tubes, une variante de l’émission à succès de France 2, en access. N’oubliez pas les paroles 100 % Tubes est à voir sur France 2 en vidéo, à partir de 21 heures ce samedi 7 octobre.

C’est dans un prime exceptionnel, que huit personnalités viennent se prêter au jeu du karaoké de Nagui. Ce soir, autour de l’animateur, l’on retrouve alors Chimène Badi, Marina Kaye, Lorie Pester, Natasha St-Pier, Tarek Boudali, François-Xavier Demaison, Fabrice Éboué et Philippe Lacheau. Tous se présentent avec la ferme intention de remporter jusqu’à 160 000 euros au profit d’associations caritatives. Soulignons également qu’à l’occasion de ce nouveau prime, la mécanique du jeu évolue, comme lors des quotidiennes. Ainsi, quatre duels ; opposant chacun deux personnalités, permettront aux invités de remporter jusqu’à 20 000 euros pour les associations.

N’oubliez pas les paroles 100 % Tubes à voir sur France 2 en vidéo

Les deux candidats ayant réalisé les meilleurs scores lors du premier duel, feront alors équipe pour faire face à la grande finale, et tenter de gagner 80 000 euros supplémentaires pour les associations. Une nouvelle fois, il est certain de retrouver une soirée riche en émotions et les huit personnalités apporteront un petit grain de folie supplémentaire.

N’oubliez pas les paroles 100 % Tubes est à voir sur France 2 en vidéo, à partir de 21 heures ce 7 octobre. L’émission de France 2 sera également à regarder sur Internet, plus tard en soirée.

Partager : Twitter

Facebook