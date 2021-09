L’Amour est dans le pré en vidéo sur M6 > C’est un instant marquant que l’on connaîtra, ce soir, sur la chaîne M6. En effet, il est déjà temps de dresser le bilan de cette 12e saison de l’Amour est dans le Pré, et de faire le point sur le bonheur des agriculteurs de cette année. Vous pouvez regarder le bilan de l’Amour est dans le pré sur M6, à partir de 21 heures ce 25 septembre.

Ce soir, place à la fin de la saison 12 de l’Amour est dans le pré, ADP pour les intimes et les internautes. Alors que le temps ne semblait pas passer, cela fait déjà plus de trois mois que la saison 12 de l’Amour est dans le pré est à l’antenne, et l’heure du bilan a sonné. Les 13 agriculteurs se retrouvent alors aux côtés de Karine Le Marchand, comme l’a fait chacun des précédents agriculteurs, lors de ces onze années.

Regarder le bilan de l’Amour est dans le pré sur M6 en vidéo : Replay meilleurs moments saison 12 ADP sur 6Play

Pour l’occasion de ce bilan de l’Amour est dans le pré, l’on retrouve un nouveau décor totalement inédit, situé près d’Arles. L’occasion sera alors parfaite de découvrir si ces agriculteurs qui nous ont fait vibrer tout l’été, arriveront accompagnés ou non. Si cela semble être une certitude pour certains, pour d’autres agriculteurs, en revanche, le doute ne cesse de planer. Les agriculteurs et agricultrices de cette saison 12 de l’Amour est dans le pré en profiteront également pour nous parler de leurs projets, et autres dénouements.

Sachez qu’il est possible de regarder le bilan de l’Amour est dans le pré sur M6 en vidéo, et ce, dès 21 heures. Le replay des meilleurs moments de la saison 12 d’ADP sera également à voir sur 6Play, sur Internet.

Partager : Twitter

Facebook