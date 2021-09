Le prochain grand pâtissier à découvrir sur France 2 à la télévision > C’est partit pour une nouvelle saison de l’émission de concours de pâtissiers sur la chaîne France 2, qui vient fêter, par la même occasion, son quatrième anniversaire. Vous pouvez regarder Qui sera le prochain grand pâtissier en vidéo sur France 2, à partir de 20 heures 55.

Voici désormais la quatrième année du concours de pâtissiers sur la chaîne France 2. Ici, il est toujours question de distinguer le futur grand nom de la discipline au cours de ce concours. Pour l’occasion, les neufs candidats ; tous de jeunes professionnels de la pâtisserie, sont alors préparés, soutenus et entraînés par trois experts en la matière. Véritable jury d’exception, l’on y retrouve Christophe Adam, spécialiste de l’éclair, qui dirige la pâtisserie et la boulangerie Fauchon et Pierre Marcolini, le pape du chocolat belge. Pour parfaire ce jury, l’on notera la présence de Claire Heitzler, créatrice pour la maison Ladurée, titrée à plusieurs reprises et chef pâtissière de l’année.

Regarder Qui sera le prochain grand pâtissier en vidéo sur France 2 : Replay nouvelle saison concours de pâtissiers sur France Télévisions

Jean Imbert, de son côté, se retrouve désormais à la baguette de l’émission, dans son rôle d’animateur. Les neufs candidats vont alors confronter leurs techniques et créativité dans une série d’épreuves minutées, qui mettront les nerfs des candidats à rudes épreuves.

Il est possible de regarder l’émission Qui sera le prochain grand pâtissier en vidéo sur France 2, dès 20 heures 55. Le replay de la nouvelle saison du concours de pâtissiers est également à voir sur France Télévisions.

Partager : Twitter

Facebook