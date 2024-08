L’émission Fort Boyard à voir sur France 2 à la télévision > Habituée à être à l’antenne, l’émission Fort Boyard parvient toujours à offrir du bon temps aux téléspectateurs présents devant leur écran ; et il ne fait nul doute que cette émission inédite parvienne encore à remplir son rôle. Fort Boyard est à voir sur la chaîne France 2, dès 20 heures 55.

Ce soir, l’on retrouve donc de nouveaux candidats qui partent à l’assaut du Fort. Tous les six (l’acteur Laurent Ournac, l’animatrice Capucine Anav, le recordman du jeu «Les 12 coups de midi» Christian Quesada, la comédienne Géraldine Lapalus, l’acteur Laurent Kérusoré et le journaliste Thomas Joubert) jouent pour la Ligue contre l’obésité et il sera question de venir à bout des nouvelles épreuves qui attendent les candidats. Au programme, l’on retrouve alors Le Boyardodrome, Le Spa, Le rodéo Dino, L’asile, Le zoo et Le ski.

Émission inédite de Fort Boyard à voir sur la chaîne France 2 en vidéo et sur France Télévisions en replay

Dans ce Fort si connu maintenant, l’on retrouve les personnages désormais emblématiques de l’émission de France 2, comme le Père Fouras, Felindra, Blanche, Rouge, Lady Boo, Mister Boo, Willy Rovelli, Passe-Partout et Passe-Muraille. L’on pourra d’ailleurs rajouter les nouveaux compagnons du Fort, aussi bien Camille Lacourt, que Françis Lalanne et Pascal Soetens. Pour les candidats, il faut souvent faire preuve de courage et de force pour réussir à sortir victorieux des défis lancés.

Sachez que l’émission inédite de Fort Boyard est à voir sur la chaîne France 2, en vidéo à partir de 20 heures 55. L’émission phase de la chaîne est également disponible sur le site de France Télévisions, grâce au replay.

