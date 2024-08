Le nouveau divertissement La Dream Company à voir sur TF1 à la TV > Ce soir, le téléspectateur pourra découvrir la nouvelle émission d’Arthur, une émission qui entend bien faire plaisir au plus grand nombre. Sachez que La Dream Team est à voir en vidéo sur TF1, et ce, à partir de 21 heures.

Pour l’occasion de cette nouvelle émission, Arthur a invité sept personnalités et leur a confié une mission plus qu’importante, devenir les agents de la Dream Company, afin de réaliser les rêves des téléspectateurs. Ainsi, Claudia Tagbo, Jarry, Chris Marques, Issa Doumbia, Valérie Damidot, Bruno Guillon et Marc-Emmanuel ont tous accepté cette mission, sans même connaître la nature du rêve à réaliser. Désormais, ces sept agents vont parcourir la France entière et devront faire preuve d’imagination pour surprendre ; mais surtout réaliser, le rêve d’un téléspectateur secrètement inscrit à l’émission par ses proches.

La Dream Company à voir en vidéo sur TF1 : Replay divertissement Arthur sur MyTF1

Au fil de la soirée, l’on retrouvera alors une demande en mariage féérique, un voyage pour des grands-parents qui ne sont jamais partis en vacances, un anniversaire de mariage incroyable, ou encore une rencontre magique, avec sa star préférée. L’on pourra également noter la participation de Matt Pokora, Kev Adams, Zazie, Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux, Sandrine Quétier, Les Arcadians, Christophe Beaugrand, Anaïs Delva, Gus, Keen’V, Laetitia Milot, ou encore Willy Rovelli.

Sachez que l’émission la Dream Company est à voir en vidéo sur TF1, à partir de 21 heures. Le replay du divertissement d’Arthur est aussi à regarder sur MyTF1, dès que vous le souhaitez.

