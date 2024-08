Infos jeux-vidéo avec Microsoft à la Gamescom 2017 > Si l’on peut se trouver loin de l’E3, la Gamescom est un lieu parfait pour obtenir quelques informations importantes sur la fin de l’année, mais aussi sur des titres justement annoncés lors de l’E3. Parfois, l’on retrouve quelques annonces supplémentaires, comme celles sur Shenmue 3, par exemple.

Et c’est avec Shenmue 3 que l’on débutera ce tour d’horizon. Pour les amoureux du titre ; et les plus impatients, Shenmue 3 est devenue une légende dans le monde des jeux-vidéo. Pourtant, et grâce à un Kickstarter sortit d’on ne sait où, la licence est sur le point de faire de nombreux heureux. Pourtant, premier coup dur, Shenmue 3 ne verra finalement pas le jour en 2017, comme ce devait être le cas à l’origine, mais se verra repoussé à 2018. Absent lors de l’E3, il fallait attendre la Gamescom pour ; enfin, voir Shenmue 3 à l’œuvre. Suite à un trailer qui divisera les foules ; les décors flattent la rétine, mais les expressions des personnages, en revanche, sont plus discutables, l’on apprenait qu’il faudra 30 heures pour venir à bout de l’aventure selon son créateur, et que Shenmue 3 ne serait, hypothétiquement, pas le dernier. Soulignons également l’accord de distribution avec Deep Silver, qui permet à Shenmue 3 de se mettre en avant, de la plus belle des façons.

Gamescom 2017 : Infos sur Shenmue 3, les jeux Xbox et les exclus de Microsoft, résumé conférence

Deuxième fait marquant, la conférence Xbox Microsoft. Cette dernière ; très loin de se montrer aussi surprenante que ce à quoi nous pouvions nous attendre, permettra de faire le point sur les exclus de Microsoft, et autres jeux Xbox. Ici, l’on retiendra tout particulièrement Forza Motorsport 7, mais, surtout, la grande annonce ; et la seule finalement, de Jurassic World Evolution, dès l’été 2018. Le titre, développé par Frontier – à l’origine de Planet Coaster, pourra faire saliver les amateurs de Jurassic Park Operation Genesis, sortit dans les années 2000. Charge à vous de construire votre « Park » et d’assurer la sécurité et l’amusement des visiteurs ; nous avons hâte ! Enfin, l’on pourra noter deux bundles prévues pour la fin de l’année et déjà en précommande. Si le premier offrira une console Xbox One S aux couleurs de Minecraft, le second, quant à lui, permettra d’obtenir une version limitée de la Xbox One X, se nommant « Project Scorpio » ; un clin d’œil évident.

