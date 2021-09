Le divertissement L’amour est dans le pré sur M6 à la télévision > Place, ce soir, au nouvel épisode des aventures à la ferme, pour les agriculteurs et leurs prétendants, et prétendantes. Sachez que vous pouvez voir le nouvel épisode de l’Amour est dans le pré en vidéo live sur M6, à partir de 21 heures.

Ce soir, l’on retrouve alors Sébastien, Julie, Jean-Marc, Raphaël et Patrice. Tous s’apprêtent à passer une troisième journée avec leurs prétendantes et prétendants, et, si pour certains la fin du voyage semble déjà tracé, pour d’autres, tout reste encore à faire. Tous partagent cependant une certitude, l’une des décisions les plus importantes de leur vie devra se faire dans quelques jours. Sébastien et Émilie sont désormais plus unis que jamais, et leur rencontre ressemble à un véritable conte de fées. Émilie, puéricultrice, va d’ailleurs faire la rencontre des meilleurs amis de Sébastien.

Voir le nouvel épisode de l’Amour est dans le pré en vidéo live sur M6 et en replay sur 6Play

Pour Julie, l’on entend bien effectuer un rapprochement significatif avec l’un de ses prétendants, tandis que Jean-Marc, après une soirée passée avec ses proches, fait le point avec Yvelise et Françoise. Nouveau retour au supermarché pour Patrice, accompagné de Marie et Nathalie. Pour finir, l’on retrouve Raphaël, où Marie-Laure et Sarah font la connaissance de l’entourage de l’agriculteur, ce même agriculteur, qui, pour la première fois, vient exprimer une préférence.

